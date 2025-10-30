「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）宝塚記念制覇からのＧ１連勝に挑むメイショウタバルが２９日、栗東ＣＷで最終リハ。軽めの調整程度ながらラスト１Ｆは１１秒１の鋭い脚を披露し、順調さをアピールした。距離が２０００メートルでの開催となった１９８４年以降、逃げ切りＶを果たしたのは８７年のニッポーテイオーだけ。難しいミッションとなるが、名手・武豊の手綱さばきで逃走劇を成し遂げる。メイショウタバル