◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクの今宮がベンチ入りメンバーから外れた。前日の第3戦に「6番・遊撃」で出場。6回2死一、二塁の守備では遊撃後方への当たりに対して背走しながらジャンピングキャッチ。失点を防いだが、その際に右かかとを痛めていた。チームとともに球場入りし、一度グラウンドにも姿を現したが、打撃練習などは行わず別メニューで調整した。