調印式で協業に関する契約書を手にする信濃毎日新聞社の小坂壮太郎社長（左）とVFRの蓬田和平社長＝29日午後、長野県安曇野市（同新聞社提供）信濃毎日新聞社（長野市）は29日、名古屋市のドローンメーカー「VFR」と協業すると発表した。新聞社がドローンビジネスで協業するのは全国的に珍しい。ドローンの普及促進に向けたイベント開催や、リゾート地をPRする空撮コンテンツの制作などを進める。全国で有数の山岳地帯を抱える