「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）新潟記念を制して臨むシランケドは２９日、栗東坂路。１週前に栗東ＣＷでしっかりと併せ馬を消化しており、今週は予定通り単走のメニュー。４Ｆ５６秒０−４１秒５−１２秒６を計時した。「先週、ジョッキー（横山武）に乗ってもらってしっかり動かしてもらいましたから、ダメージを残さないように無理なく登坂しました。ここでどこまでやれるか楽しみです」と牧浦師は期待を寄せ