トヨタ自動車が米国で生産した車を日本に輸入する?逆輸入?の方針を固めた。トランプ大統領が関税交渉で求めた対米投資の一環とみられる。トヨタの日本での販売網を活用した米メーカーの国内本格参入も検討され、これまで日本市場で苦渋をなめてきたアメ車の巻き返しとなるのか――。２８日に高市早苗首相とトランプ氏の日米首脳会談が行われた迎賓館の前庭には、米国で生産されているトヨタのピックアップトラックの「タンドラ