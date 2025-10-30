Ｆ１ハースの?神童?オリバー・ベアマンがメキシコ・グランプリ（ＧＰ、２６日決勝）で自己最高の４位と躍進し、恋人アリシア・トリアーニさんと喜びを分かち合う姿が脚光を浴びている。ベアマンは戦闘力で上位と差があるハースのマシンで表彰台に迫る快走を披露し、世界中から称賛が集まっている。そうした中、英紙「サン」は「ベアマンと彼の恋人は、メキシコＧＰでの見事なフィニッシュ後、感動的なシーンで涙を流した」と題