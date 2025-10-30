ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「日経新聞」自衛隊のクマへの武器使用を巡るX投稿に指摘が続出 立憲民主党 日本経済新聞 枝野幸男 SNS 自衛隊 クマ（動物） 時事ニュース 女性自身 「日経新聞」自衛隊のクマへの武器使用を巡るX投稿に指摘が続出 2025年10月30日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと クマ被害を巡り、秋田県知事が自衛隊の支援を要請した件 日経新聞は、武器使用は憲法9条の規定もあり制限されているとXに投稿 なぜ9条を持ち出したのか、など疑問の声が出ていると「女性自身」が報じた ◆疑問の声が上がった日経新聞の投稿クマ被害多発、自衛隊出動でも銃で駆除難しくhttps://t.co/cPkkQMYG2Y自衛隊の武器使用を巡っては、憲法9条の規定もあり厳しく制限されています。犠牲者数が過去最悪となるなか、どのような対応が可能なのでしょうか。 pic.twitter.com/jEYmAOIgNl— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) October 28, 2025 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 「こうやって男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳 トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した高市首相を揶揄した投稿が物議 2025年10月29日 19時50分 インテルGKが乗る車と衝突した電動車いすの81歳男性が死亡…道路交通殺人罪で捜査も急病の影響か 2025年10月29日 8時53分