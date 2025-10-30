牡羊座さまざまな人がいい刺激をくれそう「もっと視野を広げなければ」という、強迫観念のようなものが働いて一気に行動を起こしていくことになるのかも。パーティや懇親会、業界の人を集めての勉強会など、積極的に行動を起こしてみるといいでしょう。ただ、10日以降はそうした集まりで誤解が生まれたり、思わぬハプニングに見舞われたりすることも。連絡や確認はしっかりと行い、不運を寄せ付けないようにしましょう。5日の満月