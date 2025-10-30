神戸市兵庫区の特別養護老人ホーム「花みさき」を運営する社会福祉法人・神戸千ヶ峰会。その理事長であり、一級建築士でもある春井秀雄さんが、入居者の持ち家の空き家問題や施設改善に取り組んでいる。同ホームの入居者の8〜9割は自宅を所有しており、入所すると空き家になるケースも多い。空き家は劣化や管理の手間などが問題となるため、春井さんは当初、入居者の家を訪問し、「貸す・売る・壊す」といった選択肢を踏まえた