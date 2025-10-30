飲み会での「お酒を飲まない人の割り勘」は、人によって賛否が分かれるところだ。千葉県の60代男性（営業／年収600万円）は、お酒を飲まない人の割り勘は「なし」だと主張する。「仕事以外で自分の時間を奪われるのが死ぬほど嫌。飲めないのに酔っ払いの戯言を聞かされる。タバコの煙まみれにされ、健康を害される。くだらない時間に拘束された上、ウーロン茶一杯で4500円」義理でやむを得ず参加した飲み会なのだろうか。しかしこ