女子プロフィギュアスケーターで女優の本田真凜（24）が29日、自身のインスタグラムを更新。女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）に手料理を作ったことを明かした。真凜は「望結のリクエストに答えてハンバーグ作った」とつづり、美しく盛り付けられたプレートの写真を投稿。さらに「作りました！風に乗せた買ったポテサラ」「スタイルレベチなブロッコリー界隈」「もはや間取りバレそう卵」とユーモラスに説明を添え