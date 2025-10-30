ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYの沢村玲とミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの田中洸希が、BS朝日で2026年1月5日にスタートする『家庭教師の岸騎士です。』（後11：24〜）でW主演を務めることが発表された。【場面写真】すでに胸キュン予感!?田中洸希の頭をポンポンする沢村玲本作は、映像化もされ話題となった『ババンババンバンバンパイア』など独自の中毒性のある世界観で魅了する作品を多く描く漫画家・奥嶋ひ