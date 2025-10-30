俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜後9：00）の第3話がきょう30日に放送される。第3話では、世間から「山の神」と崇められる完全無敵の山岳救助隊長にかけられた殺人容疑の真相に迫る。【場面カット】今回初登場のゲストに取り調べ今シーズンでは、真壁有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシ