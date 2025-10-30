アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は29日、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。利下げは2会合連続です。FRBは29日、金融政策を決定する会合で政策金利を0.25％引き下げ、3.75％から4％にすると発表しました。利下げは2会合連続となります。FRBパウエル議長「労働市場の状況は徐々に冷え込み、インフレ率は依然としてやや高止まりしている。雇用に対する下振れリスクがここ数か月で高まっているようだ