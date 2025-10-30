◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3-2阪神(29日、甲子園球場)阪神に3連勝で日本シリーズ3勝1敗としたソフトバンクの小久保裕紀監督が選手をたたえました。試合は両チーム無得点の2回、この回先頭の4番・山川穂高選手が日本シリーズ3試合連続のホームランを放ち先制します。小久保監督は試合後、「この日本シリーズ今日で3試合連続のホームランですけど、2ストライクと追い込まれましたけど、山川らしい豪快なホームランで