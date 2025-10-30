手を使わない、かがまない、脱げにくい。スパットシューズは機能を前面に打ち出した商品だ（写真：チヨダ）【図表で見る】今期は累計500万足へ！スパットシューズの販売足数推移2021年の夏、靴小売大手・チヨダの社内。商品会議に向けて複数の試作シューズが並んでいた。確認にやってきたのは町野雅俊社長だ。その中の1つに、ピンとくる感覚があった。とにかく履きやすい。これなら顧客の不満に応えられる。「やるぞ」。鶴の一声だ