THE ALFEEが1986年8月3日、東京湾13号埋立地（現台場地区）で開催した野外ライブ。その模様が4Kリマスター版として蘇り、10月23日に『伝説のコンサート THE ALFEE』（NHK BS）で放送され、話題を集めた。 （関連：THE ALFEE、郷ひろみ、玉置浩二、高中正義……デビュー40年超え、ベテラン勢の精力的なライブ活動） 同番組は、音楽フェスが今ほど一般的ではなかった当時、1日で9万2500人を動員して「日本初