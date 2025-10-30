東京都内に並ぶ清涼飲料の自動販売機。全国にある自販機の8割強を飲料自販機が占めるという（筆者撮影）「Coke ON Pass」の選べるプランとは？10月1日から価格が上がった商品の中でも、“値上げの秋”を印象づけたのが自動販売機の清涼飲料だ。例えば人気ブランド「コカ・コーラが200円」（※）となり、ニュースでも大きく取り上げられた。（※）2025年10月1日出荷分からペットボトル入り飲料の希望小売価格は、「コカ・コーラ」（