◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手が２９日（日本時間３０日午前９時８分開始予定）、２勝２敗のタイとなったワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦の前に会見した。延長１８回にもつれ込み、自身がサヨナラ弾で決着をつけた第３戦の８回からチームはここまで計２０イニングでわ