◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）短期決戦で流れを変えるのはホームランだ。４戦連続適時打の佐藤輝をけなすつもりはない。あえて厳しく指摘すると、３点を追う８回１死一、二塁の中前適時打は残念だった。３ボールからボール気味の外角低めの変化球をバットの先で捉え、二遊間をゴロで破った。だが、あの球は本塁打にはできない。結果的に四球になったかもしれないが、２スト