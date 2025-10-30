ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反落し、前日比74.37ドル安の4万7632.00ドルで取引を終えた。米利下げのペースが鈍化するとの観測から、売り注文が優勢となった。朝方は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ継続への期待から取引時間中の最高値を更新した。FRBは2会合連続の利下げを決めたものの、パウエル議長が記者会見で12月の次回会合で