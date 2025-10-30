ソフトバンクが台湾プロ野球・味全に所属する徐若熙（シュー・ルオシー）投手（24）の獲得調査を行っていることが29日、分かった。この日、中華職業棒球大連盟（CPBL）が最速158キロを誇る快速球右腕が海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請したことを発表。日米の複数球団が動向を注視する右腕を巡っては投手陣強化を目指すソフトバンクもリストアップしており、獲得競争に参戦する見込みだ。2020年ドラフト1位で味全に