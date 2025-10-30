札幌・東警察署は10月29日、札幌市白石区に住む無職の小泉純雄容疑者（73）をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。小泉容疑者は今年8月28日午前9時ごろ、札幌市東区北26条東21丁目付近で、赤信号で停止するために減速していた車に追突する事故を起こした後、車を乗り捨て逃走した疑いなどが持たれています。この事故で追突された車の運転手の女性（37）と同乗していた女児が頸椎をねんざするけがをしました。警察によりますと、ドラ