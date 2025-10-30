巨人ＯＢの李承ヨプ氏（４９）が２９日、Ｇタウンなどで開始した巨人の秋季キャンプで臨時コーチとして始動した。０６〜１０年に在籍した日韓通算６２６発のアジアの大砲は「阿部監督が招待してくれました。感謝しています。１５年ぶりにジャイアンツのユニホームを着るのでうれしい」と声を弾ませた。まずはロングティーやフリー打撃をじっくり見ながら選手の把握に努めた李氏。その中でリチャードとともに「パワーがあって打