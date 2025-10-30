◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）痛すぎる１敗も、ただでは終わらなかった。阪神・佐藤輝がまた打った。本拠地の空気を変えたのは３点ビハインドの８回１死一、二塁。３ボールからの４球目、ソフトバンク・松本裕の変化球を逃さなかった。二遊間を破るタイムリーだ。前夜の第３戦の４回から９度得点機を逃していたチームの負の連鎖を断ち切ったが「もう１点、２点じゃないですか