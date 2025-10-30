今日30日は、本州付近は移動性の高気圧に覆われて、日中は全国的に晴れるでしょう。朝と昼間の寒暖差が大きくなりそうです。服装で上手に調節してください。夜になると北海道では雨や雷雨で、激しく降る所があるでしょう。四国や九州でも雨の降る所がありそうです。今日30日は広く晴天夜は北海道や四国、九州で雨の所も今日30日は、本州付近は移動性の高気圧に覆われるでしょう。北海道から九州、沖縄にかけて日中は広く晴れる見