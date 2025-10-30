NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.48（+0.33+0.55%） ３０日の米中首脳会談で、米中貿易戦争の沈静化が期待されていることが相場を押し上げた。中国はレアアース輸出規制を解除し、米国が中国に対する敵対的な関税を完全に撤廃すると期待されている。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、原油在庫が減少し、年初来の低水準で推移していることも下支え要因。４週間移動平均で米原油生産