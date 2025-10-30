NY株式29日（NY時間16:28）（日本時間05:28） ダウ平均47632.00（-74.37-0.16%） S＆P5006890.59（-0.300.00%） ナスダック23958.47（+130.98+0.55%） CME日経平均先物51110（大証終比：-220-0.43%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は午後になってげに転じた。パウエル議長のＦＯＭＣ後の会見に反応。議長は会見で「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」との見解に市場は敏感