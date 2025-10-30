【セリエA第9節】(オリンピコ)ローマ 2-1(前半0-0)パルマ<得点者>[ロ]マリオ・エルモソ(63分)、アルテム・ドフビク(81分)[パ]アレッサンドロ・チルカーティ(86分)<警告>[パ]マテオ・ペレグリーノ(38分)、マリアーノ・トロイロ(43分)、クリスチャン・オルドニェス(90分+1)、エンリコ・デルプラート(90分+4)観衆:61,043人