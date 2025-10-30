【馬券のツボ】≪ここが買い≫鞍上の武豊は天皇賞・秋で通算【7・1・4・21】の成績。そのうち前走からの継続騎乗に限れば【6・1・3・11】と成績が向上。単勝＆複勝回収率は共に118％を記録している。≪ここが心配≫天皇賞・秋で逃げ馬が先頭でゴール板を駆け抜ければ38年ぶり。その間、メジロパーマー、メイショウドトウ、ダイワスカーレット、エイシンヒカリ、キセキ、パンサラッサ、ジャックドールなど名だたるG1ホースが