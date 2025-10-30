巨人ドラフト3位指名の亜大の最速154キロ左腕・山城は“推し”との共演を夢見た。座右の銘を乃木坂46の「Route246」の歌詞にある「坂のない人生は汗の輝きを知らない」にするなど、メンバーの賀喜遥香の大ファン。プロでは賀喜が始球式を務める試合での登板を目標にしており、東京都武蔵野市の同大で指名あいさつを受けると「（会えたら）最高ですね。まずはそこ（1軍）で投げられる技術を身につけられるように」と成長を