楽天は29日、松井友飛投手（26）、弓削隼人投手（31）ら育成1人を含む計11人に来季の選手契約を結ばないと通告したと発表した。24年ドラフト2位で、7月末にトミー・ジョン手術を受けた徳山、松田、前田には育成での再契約を打診。去就未定の山田以外は現役続行を希望し、宮森、柴田は11月12日に開催されるトライアウトを受ける意向だと明かした。第1次戦力外通告期間では阿部、島内にも通告していた。