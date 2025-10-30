室内練習場には昭和の名曲が次々と流され、雰囲気を醸し出す。ロッテのサブロー新監督が「あの伝説の伊東キャンプを超えるようなキャンプをできたら」と宣言してスタートした宮崎・都城での秋季キャンプは、初日から7時間超の猛練習。79年に5位に沈んだ巨人・長嶋監督が実施し、躍進につなげた伝説キャンプを引き合いにするほど、密度の濃さは“地獄”だった。指揮官が「休む間を与えていない」と話した通り、野手陣はバットを