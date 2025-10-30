◇SMBC日本シリーズ第4戦阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）【森繁和日本シリーズ大分析】第4戦はソフトバンクが制して3連勝とし、日本一に王手をかけた。本紙評論家の森繁和氏（70）は、シリーズ初先発した大津の投球に注目。直球と変化球による緩急ではなく、多彩な球種を駆使した「変化球＆変化球」の緩急が阪神打線を封じ込めたと分析した。野手顔負けの打撃センスで相手先発の高橋を攻略したことも評価し