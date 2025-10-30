DeNAからドラフト2位指名された東洋大の島田と同3位の宮下が、埼玉県川越市の同大野球場で共に指名あいさつを受けた。島田は最速155キロの即戦力右腕で、太腿回りは驚異の68センチを誇る。男性競輪選手の平均より太く、女性の平均ウエスト並み。「160キロに近い平均球速を目指している」と語り、自慢の太腿を「力感より少ないエネルギーで速い球を投げることができる」と速球の源とした。横浜出身の生粋のファンで「地元でプレ