森香澄が「クズだな」と思った男性からのメッセージを回想

2025年10月30日 5時30分

森香澄が29日深夜の番組で、男性からのメッセージについて語った
「クズだな」と思ったメッセージについて「めっちゃ平仮名の人とか」と言及
理由については「何も考えずに…変換さえも考えずに送ってる」とした