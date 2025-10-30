巨人の秋季キャンプで臨時コーチを務める球団OBの李承菀（イ・スンヨプ）氏は初日を終え、印象に残った選手に佐々木とリチャードを挙げた。ロングティーなどを見守り、2人の名前を挙げると佐々木について「パワーもあって、バッティングが凄くいい。可能性は十分ある選手」と評価した。同氏は「アドバイスするのも大事ですけど、自分もジャイアンツに勉強しに来た」と精力的に動いた。