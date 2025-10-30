今季限りで現役を引退した長野久義氏が巨人の秋季キャンプにユニホーム姿で現れ、練習をサポートした。24年ドラフト1位の石塚のティー打撃のトス役や、打撃練習中の外野での球拾いなど精力的に動き回り「来られる日は手伝いに来ます！」と笑顔を見せた。今後は指導者としての勉強のため、大学院進学を目指している。