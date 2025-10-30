ヤクルト・ドラフト5位指名の東海大甲府の最速149キロ左腕・鈴木が、甲府市の同校で球団から指名のあいさつを受けた。「目標は160キロ。通算200勝できる投手になりたい」と宣言した。ドジャース・山本に憧れ、将来的にメジャーでのプレーを夢見る。同校OBの村中恭兵氏が来季から2軍投手コーチに就任するとあって「心強いです」と笑顔。東京都大田区出身で子供の頃に野球観戦に訪れた神宮球場が本拠地となる。同じ左腕で球