秋の芝中距離最強馬決定戦「第172回天皇賞・秋」の最終追い切りが29日、東西トレセンで行われた。今年の宝塚記念を制したメイショウタバルはCWコースで切れのある動きを披露し万全の仕上がりをアピール。コンビを組む武豊（56）が勝てば、保田隆芳元騎手を抜いて歴代単独最多の秋天8勝目となる。鞍上は8月29日に膵臓（すいぞう）がんのため亡くなった「メイショウ」馬主・松本好雄さんのために、全力プレーを誓った。同レースは3