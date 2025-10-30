きのう夜、札幌市東区のアパートで火事があり、火元とみられる部屋から30代とみられる男性が意識がない状態で発見され、その後、死亡が確認されました。火事があったのは札幌市東区北20条東15丁目の5階建てのアパートです。きのう午後9時ごろ付近住民の男性から「自動火災報知器が鳴り3階から煙が見える」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、この火事でアパート3階の部屋の内部を焼き火はおよそ