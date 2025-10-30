■アドテスト 22,120円(+4,000円、+22.1％) ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。アドバンテスト [東証Ｐ]がストップ高。28日の取引終了後、26年3月期の連結業績予想について、売上高を8350億円から9500億円（前期比21.8％増）へ、営業利益を3000億円から3740億円（同63.9％増）へ、純利益を2215億円から2750億円（同70.6％増）へ上方修正し、あわせて未定としていた中間配当予想を29円（前年同期19円）としたこと