知床沖で2022年、遊覧船が沈没した事故で運航会社の桂田精一社長の初公判が来月12日に開かれることが決まりました。弁護人によりますと、桂田社長は無罪を主張するということです「報道陣の前に頭をさげて釧路地裁に入っていきます。」公判前整理手続きのため釧路地裁に姿を現したのは、運航会社の社長桂田精一被告62歳です。桂田社長は業務上過失致死の罪に問われていて初公判は来月12日に開かれることが決まりました。起訴状によ