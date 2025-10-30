巨人・田中将大が今オフにメジャー挑戦を目指す岡本とキャッチボールを行った。その後は記念撮影を行うなど和やかなムードだった。14年から20年までヤンキースでプレーした経験を振り返り「いろいろな国の選手がいて、さまざまなカルチャーがある。違いを受け入れられることができるかどうか」と話した。