２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７４・３７ドル安の４万７６３２・００ドルとなり、５営業日ぶりに値下がりした。前日まで３営業日連続で最高値を更新していたが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利下げへの期待が後退し、上昇にいったんブレーキがかかった。ＦＲＢのパウエル議長は２９日の記者会見で、今後の利下げについて「既定路線ではない」と慎重な姿勢を示した。パウエル