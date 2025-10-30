「洋菓子屋さんの苺大福」不二家は３１日、大船駅前の商業施設「ＦＯＯＤ＆ＴＩＭＥＩＳＥＴＡＮＯＦＵＮＡ」（横浜市栄区）内に新店舗をオープンする。１９１０年に横浜・元町で創業した当時の洋菓子店にあやかったプレミアムブランドで、限定の「洋菓子屋さんの苺（いちご）大福」（５４０円）を販売する。旧型ペコちゃん人形や菓子を詰め合わせた福袋も用意し、税込み３千円以上の購入でエコバッグがもらえる企画もある