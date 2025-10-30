日本シリーズ第５戦の先発が予想される阪神の大竹耕太郎投手（３０）が２９日、試合前練習で調整し、臨機応変な投球で勝利を呼び込むことを誓った。「理想にしがみつくよりは、その場の臨機応変にいかないといけない。その日の状態とかを自分でいち早く察知して、その中でできるピッチングをしたい」ＣＳファイナルＳは５戦目に登板予定だったが、チームが３戦３勝で日本シリーズ進出を決めたため出番なし。レギュラーシーズ