秋の空に悲鳴が響きわたり、選手たちが次々と地べたに倒れ込んだ。投手陣にも地獄の秋がやってきた。Ｇタウンへと続く３３４段の階段。勢いよく駆け上がったが、後半は手すりにへばりつき、足を上げるのがやっとの様子。階段ダッシュ２本を終えた４年目左腕の代木は「まじで足が動かない…しびれてる。やばすぎる」と険しい表情だった。キャンプ初日、投手陣はランニング組、投球組、ウェートトレなどのフィジカル強化組の３チ