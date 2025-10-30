オリックスから４位指名された札幌日大・窪田洋祐外野手（１８）が２９日、北広島市内の同校で山口和男スカウトグループ長（５１）、佐野如一スカウト（２７）から指名あいさつを受けた。高校入学後は外野手でプレー。スイングスピード最速は１６４キロで、２年夏に４番で甲子園に出場した。今夏はエースとして南北海道大会準優勝。最速１４８キロを計測した。１８５センチ、８８キロで、垂直跳びはオリックスで活躍した“超人