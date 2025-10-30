オリックスからドラフト２位指名を受けた大阪桐蔭・森陽樹投手（１８）が２９日、同校の先輩・森友哉捕手（３０）との「モリモリバッテリー」結成に意欲を示した。大阪・大東市内の同校で、牧田編成部副部長らから指名あいさつを受けた最速１５３キロ右腕。ドラフト後、将来のコンビ結成を歓迎した友哉から、連絡があったという。「『ゆっくりと話そう』と言っていただけた。バッテリーを組みたい」と意気込んだ。身長１９０セン